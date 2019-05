Theater in Krefeld : Oper aus dem China-Schnellrestaurant

Theater in Krefeld

Krefeld Erstmals ist „Der Goldene Drache“ in Krefeld als Musiktheater zu sehen. Die Premiere am Sonntag, 12. Mai, ist ausverkauft.

Für dieses Musiktheater müssen die Niederrheinischen Sinfoniker ganz spezielle Fertigkeiten haben. Zum Beispiel rhythmisches Schneiden. Oder Schnapsgläsern einen hellen Ton entlocken. „Der Goldene Drache“, der am Sonntag, 12. Mai, 18 Uhr Premiere im Theater hat, ist ein außergewöhnliches Stück.

Das Schauspiel von Roland Schimmelpfennig ist landesweit ein Bühnenerfolg. 2012 war es in Krefeld zu sehen. In 45 aberwitzig rasanten Szenen erzählt es von einem chinesischen Geschwisterpaar, das illegal eingereist ist, ohne Aufenthaltsgenehmigungen und ohne Krankenversicherung. Der junge Mann jobbt im Thai-China-Vietnam-Schhnellimbiss „Der Goldene Drache“. Das Restaurant und die Wohnungen drumherum sind ein Schmelztiegel verschiedener Schicksale. Als der Chinese Zahnschmerzen bekommt, nimmt eine Tragödie ihren Lauf, an deren Ende zwei Tote und viele zerplatzte Lebensträume stehen. 2014 hat der ungarische Komponist Peter Eötvös (*1944) eine turbulente Kammeroper daraus gemacht, die Petra Luisa Meyer fürs Gemeinschaftstheater inszeniert.