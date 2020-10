Kommunalpolitik : Enzelkandidaten von UWG und WUZ bilden Ratsgruppe

Krefeld Andreas Drabben und Ralf Krings haben schon früher zusammengearbeitet. Ein Ziel: Sie wollen die jungen WUZ-Gründer an die Ratsarbeit heranführen.

Die beiden Ratsmitglieder für UWG und WUZ, Andreas Drabben und Ralf Krings, werden eine Ratsgruppe bilden. Das Bündnis lag auf der Hand: Drabben und Krings haben seit 2010 im Rat in der UWG zusammengearbeitet. Die neue Ratsgruppe könnte mit ihren zwei Stimmen Zünglein an der Wage sein. Es gibt bei 58 Ratssitzen eine hauchdünne rot-grüne Mehrheit mit einer Stimme (der des Oberbürgermeisters). Dennoch sieht es nicht so aus, dass sich eindeutige Mehrheitsverhältnisse in Lagern ergeben: Krings und Drabben betonen ihr Unabhängigkeit. Beide sehen die Bedeutung grüner Themen, wollen aber auch die Belange der Wirtschaft nicht vernachlässigen. So bleibt es spannend im neuen Rat. Die Mehrheiten werden von Thema zu Thema gebildet, zumal Drabben betont, er und Krings wollten ohne Gruppenzwang abstimmen.