340 Seiten für die Politik Die Zukunft des Sports in Krefeld

Auf 340 Seiten mit zahlreichen Anlagen, Grafiken und Illustrationen beschreibt der Sportentwicklungsplan der Stadt Krefeld die Gegenwart und Zukunft der hiesigen Sportlandschaft. Die Ergebnisse einer mehrjährigen Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse werden nun erstmals in einem Dokument zusammengetragen. Aus der Befragung von Bürgerschaft und Sportvereinen und der intensiven Diskussion in Arbeitsgruppen werden Handlungsempfehlungen für die Zukunft entwickelt, die sich zum Teil bereits in der Umsetzung befinden. Der Abschlussbericht, erstellt vom Institut für Sportmanagement und Sportmedizin der Hochschule Koblenz, wird in Kürze der Politik vorgelegt, zunächst im Sportausschuss am Dienstag, 19. März.