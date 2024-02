Discounter bleibt in Krefeld Entwarnung – Kodi bleibt an allen drei Standorten

Kodi, eine Einzelhandelskette für Drogerie- und Haushaltswaren, nimmt aktuell ihre Standorte unter die Lupe. Im benachbarten Viersen hat der Discounter angekündigt, die Filiale im Löhcenter zu schließen. Vergleichbares ist in der Stadt Krefeld nicht vorgesehen. Dort unterhält das Unternehmen mit Sitz in Oberhausen drei Geschäfte in Uerdingen, Hüls und der Krefelder Innenstadt. „Wir setzen weiterhin voll auf unser Filialgeschäft. In Krefeld ist für keine Filiale eine Schließung geplant oder angedacht“, erklärte eine Kodi-Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion. Auch in diesem Jahr würden nur sehr wenige Kodi-Geschäfte nicht weitergeführt. Die Gründe hierfür seien von Filiale zu Filiale unterschiedlich, zum Teil liefen schlicht die Mietverträge aus. „Natürlich halten wir auch weiterhin Ausschau nach neuen Standorten“, informierte das Unternehmen.