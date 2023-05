Bilanz der Stadtverwaltung Krefeld Enttäuschung im Rathaus über Flüchtlingsgipfel von Berlin

Genau diese strategische planbare Lösung zur Bewältigung der Daueraufgabe fehlt aus Sicht der Kommune in der Vereinbarung. Das Vertagen auf weitere Sitzungen und Verlagern in Arbeitsgruppen sei enttäuschend, weil sie sich dem Druck ausgesetzt sehen, die Aufgabe jetzt zu bewältigen. „Die Geflüchteten, die in den Kommunen vor der Tür stehen, sind jetzt da“, so Markus Schön. Zudem fehlen ihm in der Vereinbarung Aussagen, wie Integration etwa in Kitas und Schulen konkret zu bewältigen sei. Damit nicht über, sondern mit Kommunen gesprochen werde, sollten in den weiteren Sitzungen von Ministerpräsidentenkonferenz und Arbeitsgruppen unbedingt kommunale Vertretungen eingebunden werden.