Radpromenade : Radpromenade: Enttäuschung über Haltung von SPD und CDU

Krefeld In der Debatte um eine Sperrung von Maybach- und Glindholzstraße für Autos beklagt der Grünen-Politiker Daniel John, dass keine Kompromisse gesucht werden.

(vo) Unter der Überschrift „Oppum: Promenade ausgebremst – Vorfahrt für Autos“ hat der Krefelder Grünen-Politiker Daniel John seiner Enttäuschung über die SPD-Haltung zum Thema Radpromenade durch Oppum zum Ausdruck gebracht. Wie berichtet, hatte die SPD erklärt, über Sperrungen der Glindholz- und der Maybachstraße erst dann zu entscheiden, wenn die Promenade komplett und in voller Länger für innerstädtische Pendler zur Verfügung steht. John sieht darin eine Vorentscheidung: „An allen Kreuzungsstellen in Oppum wird der die Promenade kreuzende Pkw-Verkehr bevorrechtigt. Damit wird der Krefelder ,Radschnellweg’, der auch als Schulweg für die 5. Gesamtschule dienen soll, innerhalb weniger hundert Meter drei mal von Vorfahrtsstraßen durchschnitten.“

Aus Johns Sicht, ist damit klar, dass es einen Kompromiss in Sachen Verkehrsführung in Oppum nicht geben wird. „Nach der CDU hat nun auch die SPD den Verwaltungsplänen eine vollständige Absage erteilt. Die entsprechende Vorlage wurde nun zurückgezogen.“

John bringt Kompromissideen ins Spiel und bedauert, dass ihnen ohne jede Prüfung nie eine Chance gegeben worden sei. Er spricht etwa von einer „gegenläufigen Einbahnstraßenregelung Glindholzstraße/Maybachstraße in Verbindung mit den von der neuen Straßenverkehrsordnung vorgesehenen Haifischzähnen zur Bevorrechtigung des Radverkehrs“. Die sogenannten Haifischzähne sind Verkehrszeichen auf der Fahrbahn, die an gezackte Haifischzähne erinnen und eine Wartepflicht markieren. „Gegenläufig“ meint das Modell, Glindholz- und Maybachstraße in je eine Richtung zur Einbahnstraße zu machen. Ein anderes Modell zur Verkehrsregelung könnten laut John Sensorenampeln sein, also intelligente Lichtsignalanlagen, die per Sensor den Verkehr erfassen und dann Rot und Grün schalten. „Mir ist klar: das sind Vorschläge, die man prüfen und durchdenken müsste, aber es wäre eine Chance, zu einem Weg zu finden, der alle zufriedenstellt“, betont John auf Anfrage. „Leider wurden solche Lösungsideen offensichtlich nicht gesucht“; faktisch würden Verbesserungen „auf den St. Nimmerleinstag verschoben“. Johns Fazit: „Die Durchfahrt selbst auf der wenig befahrenen Maybachstraße wird politisch durch die beiden größten Fraktionen höher gewichtet als die Hauptnahmobilitätsachse der Stadt“, die sei eine bemerkenswerte Prioritätensetzung. Er hoffe, dass nach der Kommunalwahl Bewegung in die Frage komme.