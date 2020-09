Kostenpflichtiger Inhalt: Serie Krefelds Entomologen : Kenntnislücken über die heimische Artenvielfalt

Johannes Winnertz in standesgemäßer, zeitgenössischer Bekleidung Krefelder Bürger mit Gehrock aus dunklem Tuch, Weste, Hemd mit hohem Kragen und schwarzer Kragenbinde aus Seide. Foto: Entomologischer Verein

Serie Krefeld Vielen ist es erst durch Medienberichte um das Insektensterben in den vergangenen Jahren bekannt geworden: Krefeld ist das Arbeitsumfeld international bedeutender Insektenforscher. Dabei wirft gerade der Blick in die Vergangenheit der Insektenforschung in Krefeld wichtige Fragen über Gegenwart und Zukunft der umgebenden Natur auf.