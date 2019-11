Konzerte in Krefeld : Tom Gaebel sucht Duett-Partner

Krefeld Beim Konzert am 4. Dezember will der Entertainer mit einem Krefelder singen.

(ped) Er ist ein Big-Band-Entertainer der alten Schule – irgendwo zwischen James Last und Frank Sinatra. Wenn Tom Gaebel auf die Bühne kommt, ist Swingtime. Auch seine Weihnachtsshow heißt „A Swinging Christmas“. Am Mittwoch, 4. Dezember, tritt er mit seinem Orchester ab 20 Uhr im Seidenweberhaus auf. Von „White Christmas“ über „Jingle Bells“ bis „Let It Snow” erstreckt sich sein Programm, das „die schönsten amerikanischen Weihnachts-Evergreens“ mit modernen Klassikern wie „Driving Home For Christmas“ oder „All I Want For Christmas Is You“ verbindet.