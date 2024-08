Fotovoltaik in Krefeld Krefeld erreicht im Wattbewerb das Ziel der Verdoppelung

Krefeld ist im Ausbau von Fotovoltaik (PV) auf einem guten Weg. Im „Wattbewerb“, einem bundesweiten Wettbewerb unter Kommunen, der seit 2021 läuft, treten die Städte und Kommunen gegeneinander an, um den Ausbau insgesamt voranzutreiben. Ziel ist, den Ausbau von PV pro Kopf in der jeweiligen Stadt so weit wie möglich zu steigern. Im Wettbewerb gibt es drei getrennte Kategorien für Großstädte über 100.000 Einwohner, Städte und Gemeinden. Krefeld liegt unter den 70 teilnehmenden Großstädten aktuell auf Rang 25, sowohl was den Zubau pro Kopf angeht als auch hinsichtlich des Gesamtbestandes.