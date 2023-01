Chempark in Krefeld-Uerdingen Lanxess und Covestro kooperieren in der Produktion

„Covestro verfolgt auf seinem Weg zur operativen Klimaneutralität im Jahr 2035 das Ziel einer kompletten Umstellung seiner Produktion auf Strom aus erneuerbaren Quellen“, sagt Klaus Schäfer, Technologievorstand von Covestro. „Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der energieintensiven Herstellung von Basisrohstoffen. In Zusammenarbeit setzen wir in unseren Elektrolysen in Nordrhein-Westfalen anteilig Energie ein, mit der wir unsere Emissionen um bis zu 120.000 Tonnen CO 2 im Jahr senken können.“