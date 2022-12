Schnell bei der Heizung sparen Leben mit Digitalthermostaten – ein Bericht

Wie spart man schnell Heizenergie? Das war die Frage, als der Schlamassel mit der Energiekrise losging. Ein Weg – der einfachste vielleicht – sind Digitalthermostate. Angeblich soll man mit ihnen bis zu 30 Prozent an Heizenergie sparen. Die Stadt Krefeld hat einen Versuch in Kitas gestartet, das Prinzip ist einfach und plausibel: Man stellt Heizzeiten wie einen Wecker ein und passt die Technik seinem Lebensrhythmus an; zudem kann man die Temperaturen auf ein halbes Grad genau einstellen – anders als bei den alten Pi-mal-Daumen-Thermostaten mit Skalen von eins bis fünf.