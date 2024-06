EM 2024 Krefeld im Fußballfieber

Gut 100 Krefelder aller Altersklassen waren am Mittwochabend in der Kulturrampe auf dem Großmarkt zum gemeinsamen Fußballerlebnis zusammengekommen. Dank der kinderfreundlichen Anstoßzeit von 18 Uhr war auch die erst vierjährige Charlotte Peelen mit dabei, die mit ihrem Papa Marco (48) die Partie schaute. „Die Mama ist auf Geschäftsreise, und da wir in unmittelbarer Nähe am Schönwasserpark wohnen, sind wir einfach mal rüber gekommen“, berichtete der Vater. Wenn man den beiden überhaupt etwas vorwerfen konnte, dann war es das „falsche“ Outfit. Denn beide trugen nicht ein Trikot der Nationalmannschaft, sondern eines von Borussia Dortmund, dem Verein, für den das Herz des Vaters seit zehn Jahren schlägt. Begeistert – wie die großen mandelbraunen Augen verrieten – nahm die Kleine dann vom Autor dieser Zeilen zwei aufblasbare Klatschstangen in den an diesem Abend angesagten Deutschlandfarben entgegen, ehe es in der Halbzeitpause zum gemeinsamen Schauen mit den Großeltern nach Hause ging. Irgendwann ruft in diesem Alter dann doch das Bett zum rechtzeitigen Schlafengehen.