Krefeld : Unicef Deutschland ehrt eine „große Dame“

Elke von Harpe verabschiedet sich nach 30 Jahren im Dienst von Unicef, davon 25 Jahre als Leiterin der Krefelder Gruppe.

(vo) In Krefeld wurde jetzt „eine große Dame des Unicef-Engagements“ geehrt: So wurde Elke von Harpe genannt, als sie nach 30 Jahren im Dienst von Unicef, davon 25 Jahre als Leiterin der Krefelder Gruppe, bei einer Feierstunde aus dem Amt verabschiedet und für ihren Einsatz geehrt wurde. Seit 1994 hatte von Harpe das Amt inne, hat Unicef-Karten verkauft, Events organisiert, Mitarbeiter motiviert und Geld zusammengekratzt, wo es eben ging. Der Einsatz war Tag für Tag wichtig: Weltweit wachsen nach UN-Schätzungen 250 Millionen Kinder in Regionen mit Krieg und Gewalt auf. Immer noch haben Millionen Kinder keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, Medizin oder Hygieneartikeln, die für uns selbstverständlich sind.