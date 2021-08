Streit um Surfpark in Krefeld : Elfrather See - Stadt bedauert „Biene“-Rückzug

„Ökologische Belange sowie Aspekte von Sport, Erholung und Freizeit für die Allgemeinheit spielen in dem Verfahren eine große Rolle“, so Sportdezernent Markus Schön. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld „Die Gründe, die hier vorgebracht werden, sind für uns nur schwer nachvollziehbar. Wir haben in den vergangenen Monaten bei den gemeinsamen Plänen für eine Weiterentwicklung des Areals große Fortschritte gemacht“, so Dezernent Markus Schön.

Mit Bedauern und Verwunderung nimmt die Krefelder Stadtverwaltung die Ankündigung der Initiative „Biene“ zur Kenntnis, aus dem Masterplan-Prozess für den Elfrather See auszusteigen. Nachdem bereits der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Bund) Ortsgruppe Krefeld seinen Rücktritt aus der Projektgruppe verkündet hat, folgte ihm nun die Bürgerinitiative für den Erhalt des Naherholungsgebiets Elfrather See (Biene). „Auch wir sehen uns veranlasst, die weitere Zusammenarbeit zu diesem Projekt aufzukündigen“, erklärten Sprecher Thilo Storck und Achim Ernst.

Sportdezernent Markus Schön zeigt sich jetzt erstaunt: „Die Gründe, die hier vorgebracht werden, sind für uns nur schwer nachvollziehbar. Wir haben in den vergangenen Monaten bei den gemeinsamen Plänen für eine Weiterentwicklung des Areals große Fortschritte gemacht. Ökologische Belange sowie Aspekte von Sport, Erholung und Freizeit für die Allgemeinheit spielen in dem Verfahren eine große Rolle.“ Es gehe im Prozess ausdrücklich darum, den See für alle Bevölkerungsgruppen attraktiver zu machen. Gemeinsam mit der Politik, mit Vereinen, Verbänden, Initiativen und Vertretern der Bürgerschaft sollen Ideen für die Zukunft des Geländes entwickelt werden. Der gesamte Prozess wird von Wissenschaftlern des RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz unter Führung des renommierten Sportwissenschaftlers Professor Lutz Thieme begleitet. Das privatwirtschaftliche Vorhaben, am Elfrather See einen Surfpark zu errichtet, steht laut Schön in keiner Weise im Widerspruch zu den städtischen Plänen.