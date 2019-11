Klimapolitik : Elf Jahre bis zur Zukunft

Krefeld Laut Mobilitätskonzept will Krefeld bis 2030 eine klimafreundliche Wohnstadt mit attraktiver City sein. Geht das? Unkenrufe stellen sich von selbst ein, ein Hoffnungsliedchen aber ist erlaubt.

Krefeld hat seine Agenda 2030. Das Gutachten zum Mobilitätskonzept entwirft ein Leitbild für die nahe Zukunft, denn elf Jahre sind gemessen an der Geschwindigkeit kommunalpoilitischer und planungsrechtlicher Prozesse genau dies: ein Klacks. Rund 30 Jahre hat Krefeld über die Umgestaltung der Haltestelle an der Rheinstraße diskutiert – gekämpft wurde erbittert bis zum Schluss. Und jetzt soll diese Stadt bis 2030 fit sein für eine klimafreundliche Zukunft, für eine neue Ära?

Es ist schwer, in diesen konzeptreichen Zeiten nicht in Unkenrufe zu verfallen. Die Erfahrung lehrt bisher vor allem eins: Skepsis. In der Politik, – der großen wie der mittleren wie der kleinen – folgen meistens nach kurzen Aufregerzeiten lange Streit- und Entscheidungsfindungsphasen. Wie sollten komplexe städtebauliche Prozesse plötzlich im Affenzahn erfolgen?

Legen wir die Maske der Unke ab und greifen zum federleichten Zepter der Hoffnung. Krefeld ist in einer Schwellensituation, in der vieles zusammenkommt. Die Stadt kämpft um ihre Innenstadt, der Handel um Kunden und Stadtbummler, die ja viel mehr sind als Kunden. Der Flaneur ist ein Identitätsfaktor. Wo Flaneure sind, ist Heimatstolz und Lebenslust.

Die umliegenden Städte arbeiten unablässig an sich, die schöne und reiche Nachbarin Düsseldorf sowie, die hübsche historische Maus Moers, das gebeutelte, sich langsam berappelnde Duisburg; auch das Krefeld in vielen Problemen sehr ähnliche Mönchengladbach hat eine ambitionierte Wohnbauoffensive gestartet. Krefeld darf nicht weiter zurückfallen, Krefeld braucht eine Wende zum Guten und Schönen, sonst schmiert diese Stadt immer weiter ab.