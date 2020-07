Krefelder Naturschutzgebiete : Wenn die Natur Vorrang hat

So wild blüht es an manchen Stellen im Naturschutzgebiet Hülser Bruch. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Elf Naturschutzwächter kümmern sich darum, dass die Vorschriften in den Krefelder Naturschutzgebieten eingehalten werden. Ansonsten drohen Bußgelder.

Der Krefelder Landschaftsplan weist zahlreiche Naturschutzgebiete aus, darunter das Hülser Bruch, den Egelsberg, das Latumer Bruch oder die Spey am Rhein. Erkennbar sind diese an den grün-weißen, auf dem Kopf stehenden, Dreiecksschildern mit der Aufschrift „Naturschutzgebiet“. In allen Naturschutzgebieten hat die Natur Vorrang. Man findet dort besondere Biotope vor, seltene Pflanzen und auch seltene Tiere. Deshalb gilt dort generell eine Anleinpflicht für Hunde sowie das Verbot, Wege zu verlassen, Flächen außerhalb der Wege zu betreten oder zu befahren und außerhalb der ausgewiesenen Reitwege zu reiten. Diese Regeln sind auf einem zusätzlichen Schild noch einmal aufgelistet.

Tannenbusch in Dormagen : Biologin vermittelt Freude an der Natur

Viele Naturschutzwächter sind seit über 20 Jahren und länger (also bereits von Anfang an) bis heute dabei, und viele von ihnen arbeiten aktiv in Naturschutzverbänden, besitzen gute Kenntnisse von Natur und Landschaft und kennen sich in den Örtlichkeiten gut aus. Bei Feststellung eines Verstoßes können Verwarnungen mit einem Verwarngeld bis zu 35 Euro oder aber bei vorsätzlichen oder wiederholten Verstößen ein Bußgeld von mindestens 75 Euro verhängt werden. Ein gut gelingendes Miteinander und der Naturschutz sind aber wichtiger, als die Festsetzung von Bußgeldern.