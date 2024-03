Play Off in Krefeld Mehr als nur der Gang ins Stadion – wie Eishockeyfans ihren Sport fühlen

Krefeld · Für viele Eishockeyfans ist Eishockey nicht nur das Geschehen auf dem Eis. Der Sport ist ein Teil ihres Lebens und nimmt einen großen Teil der Freizeit ein. Insbesondere in den Play Off gegen Crimmitschau sind viele bei jedem Spiel dabei. Blick in eine Kultur voller Liebe.

22.03.2024 , 20:44 Uhr

Die „Nordtribüne“ mit ihren Fans zum vierten Play off Spiel. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Von Chiara Santalucia