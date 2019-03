Sündhaft teures Eis: Wieso eine Krefelder Eisdiele Luxus-Tartufo für 289,90 Euro verkauft

Krefeld Ein Eiscafé in Krefeld verkauft vergoldetes Eis. Dem Besitzer geht es nicht ums Geld – Abnehmer des luxuriösen Nachtischs gibt es dennoch reichlich. Uns hat er erklärt, warum er das Eis anbietet.

Eisdielen-Chef Mario Bevacqua hört gar nicht mehr auf zu reden, als er von seiner Liebe zum Eis erzählt. „Es ist nicht nur Eis. Es ist keine Icecream. Es ist Gelato“, sagt er aus voller Inbrunst. Seit 1959 stellt seine Familie Eis her und verkauft es in der Eisdiele San Marco. „Das ist bei uns eine lange Tradition“ sagt der 34-Jährige.

Trotzdem gibt es in seiner Ladentheke in Krefeld nicht nur die Klassiker. „Wir kreieren immer wieder neue Variationen“ sagt Bevacqua. Eine besonders edle Variante ist das „Tartufo Oro & Cappucci Oro“. Beides zusammen kostet satte 289,90 Euro. „Es besteht aus Afrikaeis, karamellisierten Feigen, Sahne und Schokoraspeln“, sagt Bevacqua. Gekrönt wird das edle Eis mit echtem Blattgold. Natürlich am Platz des Gastes, versteht sich. „Sonst fliegt das Blattgold noch weg und außerdem – ein bisschen Show muss schon sein“, sagt Bevacqua. Das Ganze wird auf einem vergoldeten Versace-Teller serviert. „Anschließend gibt es noch einen Cappuccino, das gehört nach einem Eis einfach dazu“, weiß der italienische Experte.