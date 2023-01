Die neue EMA-Halle in Krefeld ist fertig Den Ausweis gibt es am Schnellschalter

Ihr ganzer Stolz ist ein weiteres Gerät im Eingangsbereich: In einer Ecke steht ein Automat, mit dem die Kunden selbst ein Passfoto aufnehmen und ihre Fingerabdrücke registrieren können. „Das Gerät fährt automatisch auf die richtige Höhe. Es macht drei Bilder, überprüft, ob sie biometrisch sind und den Anforderungen genügen. Ich kann dann eines auswählen, registriere die für heutige Pässe nötigen Fingerabdrücke und unterschreibe. Alles geht dann gleich elektronisch an den Sachbearbeiter“, erläutert Bangel. Die Bezahlung – sechs Euro pro Vorgang – geschieht über den eigentlichen Vorgang, also beispielsweise den neuen Ausweis. „Uns kostet das Gerät im eigentlichen Sinne nichts. Es ist geleast und das Unternehmen bekommt einen Anteil an jedem Vorgang“, erläutert er.