Einsatz in Krefeld : Mit Haftbefehl gesuchter Mann verletzt Beamten

Krefeld Polizeibeamte haben am Donnerstag einen Rollerfahrer festgenommen, der mit Haftbefehl gesucht wurde. Sie stellten dabei weitere Verstöße fest.

Der 27-jährige Mann wusste sofort, was ihn erwartet, als er die Polizei entdeckte. Er ließ den von ihm genutzten Motorroller stehen, gab Fersengeld und versuchte, den Krefelder Polizeibeamten zu entkommen. Gegen eine Festnahme wehrte er sich am Donnerstag in der Nacht mit Schlägen. Dabei verletzte er einen Beamten an der Hand. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden und ist dienstunfähig. Der 27-Jährige wurde mit Haftbefehl gesucht. Er sitzt jetzt in der Justizvollzugsanstalt in Moers ein.