Krefelder City : Einkaufen bei Kerzenschein lockt Tausende

Krefeld Sehr gut fällt die Bilanz in diesem Jahr aus. Das Wetter sorgt für hervorragenden Besuch und gute Stimmung unter den Kunden.

Tausende Besucher, optimale Witterungsbedingungen und insgesamt eine sehr gute und friedliche Atmosphäre: Auch die diesjährige Ausgabe von Einkaufen bei Kerzenschein war ein großer Erfolg. „Die Stadt war sehr voll und die Menschen waren bester Stimmung. Das freut mich sehr. Bei uns hätten ein paar Grad weniger sicher zu noch besseren Umsätzen geführt, am Ende sind diese aber an diesem Tag gar nicht das Wichtigste. Es geht vor allem darum Krefelds Innenstadt als attraktiv und erlebbar zu präsentieren, und ich denke, das ist uns einmal mehr gelungen“, zieht Christoph Borgmann, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Bilanz.

Diese Einschätzung bestätigt auch die Krefelder Familie Krüger. „Wir haben derzeit Besuch von Außerhalb und sind heute mit ihnen in die Stadt gegangen, um ihnen zu zeigen, was Krefeld kann. Ich finde es sehr schön, dass alles so gut gefüllt und beleuchtet ist. Gleich geht es noch auf den Weihnachtsmarkt“, erzählt Vater Tobias. Nicht nur bei Familie Krüger stand dabei aber weniger das Einkaufen als das Erleben und Schlendern im Vordergrund. Trotzdem ließen sich aber viele Besucher zu Impulskäufen verleiten. „Wir sind eigentlich nur hier, um uns umzusehen, haben aber auch schon ein paar Weihnachtsgeschenke gekauft und uns andere Dinge ausgeguckt, die wir dann in den kommenden Wochen kaufen werden“, sagt auch Hanno Kläne aus Fischeln, der aber auch kritisiert, dass das Parken teurer geworden sei. „Die Preise sind zu hoch“, befindet er.