Wirtschaft : Einigung: Personal der Drägerwerk AG verzichtet bis 2023 auf mehr Einkommen

Krefeld Die Drägerwerk AG mit 400 Beschäftigten in Krefeld krabbelt sich aus der Krise: Die Belegschaft des Unternehmens für Medizin- und Sicherheitstechnik verzichtet für drei Jahre auf Lohnerhöhungen, und die Zahlen bei Umsatz und Auftragseingang sind auf einem guten Weg.

Die Drägerwerk AG schreibt weiter rote Zahlen. In den ersten neun Monaten dieses Jahres beträgt das Defizit nach Steuern 10,9 Millionen Euro. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es sogar 34,7 Millionen Euro. Hoffnung macht die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal und eine Einigung mit Gewerkschaft und Betriebsrat. Das Unternehmen für Medizin- und Sicherheitstechnik hatte im August angekündigt, Personal in Deutschland abbauen und die Belegschaft zu finanziellem Verzicht bewegen zu wollen.

Kostensenkungen im Personalbereich sind jetzt absehbar und treffen auch die Beschäftigten in Krefeld. Die Drägerwerke sind seit mehr als 40 Jahren in der Seidenstadt ansässig. 400 Mitarbeiter — davon 290 im Außendienst — sind seit dem vergangenen Sommer in einem Neubau im Europark Fichtenhain im Verkauf von Produkten aus den Sparten Sicherheits- und Medizintechnik für die Region Nordrhein-Westfalen, Hessen und Teile von Rheinland-Pfalz tätig. Hinzu kommt ein weltweites Mietgeschäft mit Artikeln, die der Sicherheit von Personal und Einrichtungen der Feuerwehr, im Bergbau, in der chemischen Industrie, in Öl- und Gasraffinerien sowie in der Stahl-, Energie- und Entsorgungsbranche dienen.