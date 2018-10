Eingliederungswerkstatt Krefeld hat neues Domizil, Norbert Stirken

Krefeld Mehr als ein Jahr des Bangens ist vorbei. Der gemeinnützige Verein, der Menschen mit Behinderung ausbildet, hat mit Hilfe der Covestro AG eine neue Heimat gefunden. Die bisherige Heimstatt BayTreff wird demnächst geräumt.

Die Aufregung im vergangene Sommer war groß: Nutzer des so genannten Baytreffs erfuhren gleichsam über Nacht, dass sie sich nach anderen Quartieren umsehen müssten. Betroffen war unter anderem auch die Eingliederungswerkstatt. Der gemeinnützige Verein bildet Menschen mit Behinderung aus. Jetzt ist eine Lösung da. Der neue Eigentümer des BayTreffs — die Covestro AG — hat sich nach heftiger Kritik am Umgang mit den Vereinen tüchtig ins Zeug gelegt und nach Lösungen gesucht. Mit Unterstützung von Covestro haben fast alle Musik- und Kulturvereine aus dem BayTreff an der Duisburger Straße neue Räumlichkeiten für ihre Vereinsaktivitäten gefunden.

Jüngstes Beispiel: ist die Eingliederungswerkstatt. Diese wird voraussichtlich im Januar 2019 neue Räume an der Parkstraße beziehen – nur etwa 800 Meter Luftlinie vom bisherigen Standort entfernt. Ulrich Manden, Vorsitzender der Eingliederungswerkstatt, zeigte sich mit dem Ergebnis hochzufrieden: „Wir sind sehr froh, dass wir nun gemeinsam eine Lösung für die Unterbringung gefunden haben. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Covestro für ihren Einsatz und tatkräftige Unterstützung in dieser Sache.“ Covestro hatte der Eingliederungswerkstatt zugesagt, dass diese ihren Betrieb in den BayTreff-Räumen bis zu ihrem Umzug fortsetzen kann.