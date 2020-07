Erwerbstätigkeit in Krefeld : Einer von acht Erwachsenen in Krefeld lebt von der Hilfe der Angehörigen

Krefeld Das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (IT.NRW) wertet Angaben des Mikrozensus 2019 zur Erwerbstätigkeit aus. 11,4 Prozent der 18- bis 65-Jährigen leben in Krefeld von öffentlichen Leistungen.

137.000 erwachsene Krefelder sind im erwerbsfähigen Alter zwischen 18 und bis zu 65 Jahren. Der Anteil derer, die ihren Lebensunterhalt durch eine eigene Tätigkeit bestreiten, ist in Krefeld kaum geringer als im Durchschnitt der 396 nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden. Die Quote ist in der Seidenstadt in den zurückliegenden zehn Jahren um 8,3 Prozentpunkte – das entspricht 8000 Personen – gestiegen und liegt nun bei 96.000 Männer und Frauen. Das teilte das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (IT.NRW) am Dienstag mit. Die aktuellen Quote für Krefeld liegt bei 69,8 Prozent – für NRW beträgt sie 70,6 Prozent. Die Zahl der von der eigenen Erwerbstätigkeit lebenden Männer und Frauen nähert sich in Krefeld an. Lagen sie 2009 noch bei 52.000 und 36.000, haben sie sich für 2019 bei 51.000 und 45.000 eingependelt.