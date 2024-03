Eine-Welt-Laden in Krefeld Uerdinger Brücke als Kunstwerk auf Krefelder Schokolade

Auf 1000 Tafeln ist die Schokolade mit dem Krefelder Kunstwerk limitiert, und fast die Hälfte davon ist bereits verkauft. Doch das ist es gar nicht, was die Zotter-Schokolade aus dem Eine-Welt-Laden am Westwall so besonders macht. Vielmehr ist es das Kunstwerk, in das die Schokolade gehüllt ist. Die Verpackung zeigt die Uerdinger Rheinbrücke hinter einem Schwarm grün-gelber Fische, links im Bild zieht der Seidenweber über das Ufer. „Die Schokolade mit dem Motiv ist so beliebt, dass sie schon weit über die Grenzen von Krefeld hinweg gelandet ist“, sagt Christa Redeker vom Eine-Welt-Laden.