Eine-Welt-Laden Krefeld : CO²-neutrale Schokolade kommt per Rad

Sie freuen sich über die Aktion: Andreas Domanski (ADFC), Heiner Peters, Ulrike Bonn, Ulla Wulf, Norbert Reetz, Christa Redeker (alle Eine Welt-Laden) und Jo Binert (ADFC) (v.l.) Foto: Sven Schalljo

Krefeld Der Krefelder Eine-Welt-Laden bietet eine klimaneutrale Schokolade an, die per Rad nach Krefeld geliefert wird. In diesem Jahr stand die Lieferung jedoch auf der Kippe. Wer die Aktion rettete und was das Fahrrad damit zu tun hat.