Krefeld : Eine St.-Martin-Sammlerin erzählt

Krefeld Sammeln für Sankt Martin – ein Ehrenamt, das Durchhaltevermögen verlangt. Es gibt völlig unterschiedliche Reaktionen, wenn man an der Haustüre klingelt.

„Jedes Jahr zu Beginn der dunklen Jahreszeit denke ich besonders intensiv an Sankt Martin, der seinen Mantel halbiert hat für einen Bettler. Denn ein bisschen fühle ich mich auch wie ein Bittsteller, wenn ich wie seit vielen Jahren schon in meinem Sammelbezirk unterwegs bin, um zu helfen, das Brauchtum des Martinsfestes, das mittlerweile hier bei uns im Rheinland zu den immateriellen Kulturgütern gehört, aufrechtzuerhalten. Es ist schön zu wissen, dass jedes Kind zwischen einem Jahr und 14 Jahren eine gut gefüllte Martinstüte bekommt, unabhängig davon, ob die Eltern für das Abholkärtchen Geld spenden können oder nicht.

Meine Erfahrung hat den optimalen Zeitpunkt des Sammelns noch immer nicht genau ergeben: Es darf noch nicht dunkel sein, denn dann machen viele die Tür nicht mehr auf; an Samstagen ist meist niemand zu Hause – außer es regnet in Strömen, was bei mir dann auch nicht gerade die größte Begeisterung für das von-Tür-zu-Tür Gehen hervorruft. Vor Jahren war der Sonntagvormittag nach der Messe eine gute Zeit, da wurde der Braten gekocht, aber diese Zeiten gehören längst der Vergangenheit an, wie ich mit leichtem Wehmut feststellen musste. In den Herbstferien ist es ganz schlecht, obwohl ich da als Lehrerin am besten Zeit erübrigen kann.