Krefeld : Eine kölsche Liebe: Musikschule zeigt Musical „Wilmas Büdchen“

Krefeld Vorstellungen beginnen noch im September: Karten sind ab sofort erhältlich

Das temporeiche, witzige und emotionale Stück „Wilmas Büdchen“ spielt in der Gegenwart im Kölner Stadtteil Nippes in und um ein altes Büdchen herum. Vorbild ist ein Büdchen, das es Ende des Zweiten Weltkrieges tatsächlich in Köln gegeben hat. Es diente damals als Nahrungsmittel-Vergabestelle für Kinder und Bedürftige und war eine private Initiative. Im Stück erleben die Zuschauer das Büdchen, wie es heute ist: Die Spuren der Zeit sind zu sehen, der Geist der Anfänge ist aber auch unter Führung der dritten Generation noch da, das Büdchen als soziale Einrichtung erscheint notwendiger denn je. Als die Schließung droht, regt sich vehementer Widerstand.

„Wilmas Büdchen“ ist für Kinder ab dem Grundschulalter geeignet. Reservierungen für die Aufführungen sind im Sekretariat der Musikschule möglich, Ruf 02151 590011 oder per E-Mail an musikschule@krefeld.de. Der Eintritt ist frei, das Ensemble bittet um eine Spende an den Förderverein der Musikschule. Die Premieren und zwei weitere Vorstellungen sind bereits ausverkauft. Für die Vorstellungen am 28. September, 6. Oktober sowie am 16., 17., 23. und 24. November sind noch wenige Karten erhältlich. Das Musical beginnt samstags um 17 Uhr und an den Sonntagen jeweils um 15 Uhr.