Krefeld: Eine "Drei plus" für Standort Krefeld

Eine "Drei plus" für Standort Krefeld

Krefeld Krefeld sei gut aufgestellt, aber Krefeld könne mehr, ist das Ergebnis einer kritischen Analyse des Standorts Krefeld. Ein verbindlicher Aktionsplan, der möglichst viele Akteure einbezieht, soll mit neuen Ideen die Standortqualität steigern.

Krefeld habe die PS, die es unter der Haube hat, nicht auf die Straße gebracht, fasste Regionalökonom Rüdiger Hamm von der Hochschule Niederrhein die Ergebnisse einer Untersuchung der Standortqualität für Krefeld zusammen. Ergänzt wurde die Untersuchung durch eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, in der sich 200 Krefelder Betriebe mit rund 10000 Beschäftigten mehr als 50 Standortfaktoren auf ihre Qualität vor Ort bewertet hatten. "Insgesamt gaben die Unternehmen ihrer Stadt die Note "Drei plus". Sie sind zufrieden, sehen aber durchaus noch Verbesserungspotenzial," erklärte IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz bei der Vorstellung der Ergebnisse vor Krefelder Unternehmern.

Mit der Verlagerung der Textilmassenproduktion nach Fernost war Krefeld einem ständigen Strukturwandel unterworfen, in dessen Windschatten das produzierende Gewerbe in Krefeld schneller Anteile verloren hat als der NRW-Landesdurchschnitt. Heute gelten Chemische Industrie, Fahrzeugbau, Forschung und Entwicklung, Verwaltung und Gastgewerbe als Krefelder Beschäftigungsmotoren. Die beschäftigungsreichste Branche ist der Bereich Gesundheit und Soziales, in dem rund 4000 neue Arbeitsplätze entstanden sind.