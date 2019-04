Einbrüche in Krefeld : Einbrüche in drei Altenheime

Krefeld Aus einem Altenheim wurde ein Tresor gestohlen, in den beiden anderen Heimen gingen die Verbrecher leer aus.

(vo) Drei Altenheime sind am Donnerstag, 4. April, und am Freitag, 5. April, das Ziel von Einbrechern gewesen. In Bockum an der Wilhelmshofalle und in Traar an der Maria-Sohmann-Straße hebelten Unbekannte Fenster auf. In Linn stahlen Diebe aus den Büroräumen einen Tresor mit Bargeld und Schmuck. Auch Wohnungen waren Ziele von Einbrechern. Zwischen Donnerstag, 4. April, 19 Uhr, und Samstag, 6. April, 8.45 Uhr, versuchten Diebe, in ein Reihenhaus an der Kaiserswerther Straße einzubrechen. Am Freitag, brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus an der Gladbacher Straße ein und stahlen zwei Notebooks und Bekleidung. Aus einer Gartenlaube im Kleingartengelände an der Engerstraße stahlen Einbrecher Werkzeug der Marke Metabo. In der Nacht zu Sonntag traten Einbrecher die Tür zu einer Wohnung in einem Einfamilienhaus an der Kölner Straße ein und entwendeten eine Playstation.