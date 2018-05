Krefeld : Einbrecher stiehlt Handtasche samt Wohnungsschlüssel

Krefeld Ein Unbekannter hat am Montag die Handtasche einer Mitarbeiterin eines Altenheims an der Kempener Straße entwendet. Anschließend verschaffte er sich mit dem Wohnungsschlüssel Zugang in deren Wohnung an der Straße Auf dem Graben in Hüls. Laut Polizei gelangte der Täter zwischen 6 und 8 Uhr auf bislang unbekannte Weise in ein Schwesternzimmer eines Altenheims an der Kempener Straße. Dort stahl er die Handtasche einer Mitarbeiterin. In der Handtasche befand sich neben Portemonnaie und Personalausweis mit der Adresse des Opfers auch der Wohnungsschlüssel der Frau.

Diesen nutzte der Dieb, um in die Wohnung der Krefelderin in der Straße Auf dem Graben in Hüls einzubrechen. Die Tat dürfte sich nach Aussage der Fahnder zwischen 8 Uhr morgens und 12.30 Uhr mittags ereignet haben. Der Dieb durchsuchte sämtliche Räume der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus und nahm Geld und Schmuck mit. Hinweise an die Polizei, Ruf 02151 6340.

(jon)