Erfolg der Kripo Duisburg : Einbrecher-Bande traf sich am Südwall in Krefeld - Elf sitzen in U-Haft

Einbrecher-Bande traf sich am Südwall in Krefeld - Elf sitzen in U-Haft

Krefeld Die Duisburger Kriminalpolizei kam einer Bande auf die Spur, die sich vor ihren Beutezügen in einem Szenelokal in der Krefelder Innenstadt getroffen hat. Zwei Tatverdächtige haben sich ins Ausland abgesetzt.

Ein Szenelokal in Krefeld am Südwall war regelmäßig Treffpunkt von Mitgliedern einer Einbrecherbande, ehe sie auf Beutezug ging. Bei einer Durchsuchungsaktion kurz vor Weihnachten im Halbdunkel entdeckten Spezialkräfte wichtige Hinweise. Am Donnerstag meldete die Polizei aus Duisburg den Durchbruch. Nach umfangreichen Ermittlungen sei sie weiteren mutmaßlichen Einbrechern auf die Spur gekommen, die sich in der Krefelder Innenstadt getroffen hätten und von dort aus zu den Tatorten in verschiedenen Städten in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein aufgebrochen sein sollen.