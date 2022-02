569 neue Infektionen : Ein weiterer Corona-Todesfall in Krefeld

Krefeld Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verzeichnet der städtische Fachbereich Gesundheit. Die Person wurde rund 45 Jahre alt, lebte zuvor nicht in einem Heim, war ungeimpft und litt unter einer Vorerkrankung (Asthma).

Der städtische Fachbereich Gesundheit weist angesichts der derzeit hohen Infektionszahlen erneut auf die dringlich notwendige Impfung zum Schutz vor dem Coronavirus hin. Bei den jüngst gemeldeten Todesfällen in Krefeld lag fast ausnahmslos nicht ausreichender Impfschutz vor. „Die Omikron-Welle sorgt in Krefeld für sehr hohe Infektionszahlen, diese Variante ist sehr ansteckend. Insbesondere für Ungeimpfte ist sie mit besonderen Gefahren verbunden. Wir appellieren deshalb dringlich an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. Wir halten auch aus diesem Grund alle unsere Impfangebote in Krefeld weiterhin aufrecht“, sagt Gesundheitsdezernentin Sabine Lauxen.

Das städtische Impfzentrum im Seidenweberhaus hat auch in den kommenden Tagen viele Termine bereit. Erst- und Zweitimpfungen sind dort ebenso möglich wie Booster-Impfung. Zudem sind viele Kinder-Impftermine dort buchbar. Das Terminportal findet man unter www.krefeld.de/impftermin . Dort gibt es auch einen Link zum Impfangebot des Helios-Klinikums. Die Impfung ist kostenlos. Impfungen ohne vorherige Terminbuchung sind am Impfbus möglich, der im Krefelder Stadtgebiet unterwegs ist. Die Impfbus-Termine der kommenden Woche: Neumarkt/Innenstadt (Montag, 14. Februar, 11 bis 17 Uhr), Honschaft-Rath- Platz/Elfrath (Dienstag, 15. Februar, 11 bis 17 Uhr), Jugendtreff Herbertzstraße/Oppum (Mittwoch, 16. Februar, 11 bis 17 Uhr), Sprödentalplatz/Cracau (Donnerstag, 17. Februar, 11 bis 17 Uhr) und Bauhaus- Parkplatz Mevissenstraße/Kempener Feld (Freitag, 18. Februar, 11 bis 17 Uhr).

569 neue Corona-Infektionen verzeichnet der städtische Fachbereich Gesundheit am Freitag, 11. Februar. Bisher hat der Fachbereich insgesamt 35.024 Corona-Infektionen gemeldet. Genesen sind inzwischen 29.357 Personen, 909 neu seit dem Vortag. Als aktuell infiziert gelten somit 5.436 Personen, am Vortag waren es 5.777 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Corona- Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, liegt nun bei 1.331,3 (Vortag 1.393,9). In Krefelder Krankenhäusern liegen aktuell 45 Personen aus Krefeld nach einer Corona-Infektion, fünf von ihnen auf der Intensivstation. Vier Personen müssen auch künstlich beatmet werden. 231 Menschen sind bisher in Krefeld im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verstorben.