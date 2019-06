Krefeld : Ein unterschätzter Begriff: Marketing – viel mehr als Werbung

Krefeld Stabwechsel beim Marketing Club Krefeld: Friedrich Berlemann legt die Führung des Clubs in die Hände von Michael Neppeßen. Beide haben spannende Lebensläufe.

Das Wort Marketing gilt gemeinsprachlich als gehobener Begriff für Werbung. Friedrich Berlemann widerspricht: „Marketing meint marktorientiere Unternehmensführung.“ Marketing umfasst demnach viel mehr als Werbung, eigentlich geht es um die Kernidee einer Unternehmensgründung, aus der heraus auch eine Werbestrategie zu entwickeln ist. Ist das nicht eine Selbstverständlichkeit für jedes Unternehmen, ob jung oder alt? „Leider nicht“ antwortet Berlemann, „sonst würden nicht so viele Leute am Markt vorbei agieren.“ Manche Start-up-Firma scheitere an unprofessionellem Marketing, betont er. Dies zu ändern, ist ein Ziel des Krefelder Marketing Clubs, der vor 14 Jahren gegründet wurde und nun einen Wechsel an der Spitze vermeldet: Berlemann hat den Vorsitz in jüngere Hände gelegt. Sein Nachfolger ist „Krone“-Gründer Michael Neppeßen.