Sonntag ist in Krefeld Buchvorstellung mit Lesung und Musik Wie es ist, der Santa sein

Vorsicht, starker Tobak: Als Andre Göttel von einem Tag als Santa im Shoppingcenter erzählt, lautet sein Fazit: „Ich hab das Gefühl, dass mein Dasein als Santa im Shoppingcenter einzig der Belustigung bildungsferner Schichten dient. Wir sind verloren. Finden wir uns damit ab.“ Wir befinden uns auf Seite 15 eines Büchleins, das immer mal wieder erbarmungslos und ohne Rücksicht auf political correctness von den Erlebnissen eines Mannes berichtet, der Santa darstellt – gemeint ist der Nikolaus. Dennoch ist der Titel eine fast trotzige Selbstauskunft: „Ich bin Santa.“ So sehr Göttel den Santa spielt, so sehr schätzt er ihn auch. Er wird das Buch am Sonntag, 11. Dezember, 17 Uhr, in der Pauluskirche, Hülser Straße 171, in einer Lesung mit einem kleinen musikalischen Beiprogramm vorstellen.