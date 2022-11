Fast 300 Todesfälle in Krefeld Corona: Es gibt einen neuen Todesfall

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntag (Stand: 0 Uhr) mit 219,8 an. Am Freitag lag sie noch bei 227,3, am Samstag bei 232,6.