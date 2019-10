Konzert in Krefeld : Die „Mütter von Golgatha“ bewegen das Publikum

Krefeld Ein Konzert in der Friedenskirche erinnerte an den italienischen Liedermacher Fabrizio de André.

Mit einer Hommage an den Liedermacher Fabrizio de André ist der italienische Generalkonsul Pierluigi Ferraro mit seiner Band in die Friedenskirche gekommen. Die Zuhörer – unter ihnen viele Italiener – waren nach zwei Stunden konzentrierten Vortrags sehr begeistert und erklatschten eine Zugabe. Darin ging es um „Rosenmund“ – eine schöne Frau in einem kleinen Dorf: „Sie stellte die Liebe über alles.“ Rosenmunds Geschichte erzählt de André im Lied mit poetischen Worten und fast heiterer Musik. Illustriert wird mit einem Film, in dem die schöne Frau durch ein Dorf schreitet – von den Männern bewundert, von den Frauen verspottet und am Schluss aus dem Dorf verjagt.