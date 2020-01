Kommunalpolitik in Krefeld : Ein CDU-Coup - Geschickt gewählt

Meinung Krefeld Die CDU Krefeld hat mit der Anwältin Kerstin Jensen eine interessante Wahl getroffen.

Realistisch gesehen, tritt sie nicht in der Pole-Position an, in der ersten Startreihe. Amtsinhaber Frank Meyer hat den Amtsbonus auf seiner Seite. In seiner ersten Legislaturperiode ist bisher keine durchschlagende Kritik an ihm hängengeblieben; es gibt das eine große Streitthema nicht wie seinerzeit bei Gregor Kathstede, dem die SPD erfolgreich die Ostwallhaltestelle als sein „Prestigeprojekt“ ans Bein gehängt hat (was nicht stimmte; die Haltestelle ist mit den Stimmen von CDU und Grünen auf den Weg gebracht worden). Dennoch: Diese Wahl ist für Meyer noch nicht gewonnen.