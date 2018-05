Krefeld: Ein Bilderbuch für den Sohn des Künstlers

Krefeld Der Verein Kunst und Krefeld hat eine Edition von Hellmuth Seegers Tierbildern für Kinder aufgelegt.

Er war der Mann mit der Pfeife. Sogar auf seinen Selbstbildnissen stellte Hellmut Seegers sich schmauchend dar. Viel mehr haben seine Zeitgenossen von dem Krefelder Künstler kaum erfahren. Seegers lebte extrem zurückgezogen in einem alten Kullhaus in Traar. Nur engen Freunden, darunter auch Joseph Beuys und Johannes Cladders gewährte er Einblicke in das familiäre Leben. Dass das Werk des 2005 verstorbenen Malers heute wieder entdeckt wird, das hat sich der Verein Kunst und Krefeld zur Aufgabe gemacht. Und deshalb hat Seegers Witwe Ingeborg kurz nach dem Tod des Küstlers den Nachlass als Hellmut-Seegers-Stiftung dem Verein übergeben. In der Alten Post an der Steinstraße sind derzeit Ölgemälde von Seegers zu sehen, die eine schier grenzenlose Vielfalt zeigen (wir berichteten). Und dort gibt es nun auch ganz persönliche Einblicke ins Private: Der Künstler als Familienvater. Es gibt eine Edition für Kinder - und für Sammler.