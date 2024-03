Krefelds Jugend engagiert sich Immer mehr junge Freiwillige in Krefeld aktiv

In welchen Bereichen sich die Jugend in Krefeld engagiert, wird in der Datenbank des Freiwilligenzentrums nicht gespeichert. Optionen gibt es genug, so die Einrichtungsleiterin: „Jugendliche können sich in verschiedenen Bereichen ehrenamtlich engagieren, zum Beispiel Umweltschutz, soziale Projekte, Tierbetreuung oder Jugendorganisationen. Die Voraussetzungen variieren je nach Art des Engagements, aber oft sind Interesse, Motivation und Zuverlässigkeit entscheidend. Manche Projekte haben Altersbeschränkungen oder erfordern eine Einverständniserklärung der Eltern.“