1000 Quadratmeter Kunst in Krefeld Die Im Brahm-Künstler und ihre Gäste stellen aus - auch bewegende Bilder von Kindern

Als Manfred Vogelsänger über das gemalte Bild eines Mädchens spricht, das sich am Kreativwettbewerb „Kleine Künstler von morgen“ beteiligt hat, ringt er mit den Tränen. Das Bild zeigt zwei Hände, die ineinander greifen. Um die Hände herum angeordnet sind ein kleiner Engel, ein Peace-Zeichen und ein braunes Kreuz. Nicht das Bild an sich rührt den Foto- und Video-Künstler der Kreativgemeinschaft in der ehemaligen Im Brahm Brotfabrik, sondern die Geschichte dahinter. Denn das Bild sei entstanden, nachdem die Mutter des Mädchens gestorben sei, erzählt Vogelsänger.