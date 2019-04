Wirtschaft : EGN kauft 33 Millionen Euro Umsatz hinzu

Die Entsorgungsgesellschaft Niederrhein hat zwei Gesellschaften in Kamp-Lintfort und Kerken gekauft. Foto: Norbert Stirken

Krefeld Die Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) hat die Gunst der Stunde genutzt und zwei Firmen gekauft, um sich strategisch für Geschäfte im Kreis Kleve und im Kreis Wesel zu positionieren. Zum Preis des Erwerbs machte EGN-Aufsichtsrats- chefin und Stadtwerke-Vorstand Kerstin Abraham am Montag in Kamp-Lintfort keine Angaben.

130 neue Mitarbeiter, 70.000 Quadratmeter erweiterte Betriebsfläche und rund 33 Millionen Euro zusätzlichen Umsatz bedeuten für ein Unternehmen in der Größenordnung der Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) eine wesentliche Veränderung. Die Tochtergesellschaft der Krefelder Stadtwerke hat zwei Firmen in Kamp-Lintfort und Kerken komplett übernommen. Das gaben die EGN-Geschäftsführer Reinhard Van Vlodrop und Pierre Vicent am Montag bekannt.

„Wir haben uns sehr um die beiden Unternehmen bemüht“, sagte Van Vlodrop. Vergangenen Donnerstag seien die Verträge unterzeichnet worden. Die EGN besetze mit der Übernahme Standorte, die eine Expansion in die Kreise Kleve und Wesel wirtschaftlich sinnvoll machten. Darüber hinaus stärkten die Gesellschaften D & H Baustoff Verwertung und Jochims Transporte die EGN in einer ausbaufähigen Sparte.

Info EGN ist eine 100-prozentige Tochter der Stadtwerke Die Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) ist eine 100-prozentige Tochter der Stadtwerke Krefeld AG (SWK), die wiederum zu 100 Prozent der Stadt Krefeld gehört. Die EGN beschäftigt rund 800 Mitarbeiter an 15 Standorten. Sie sorgen für einen Umsatz von 180 Millionen Euro. Die EGN betreibt 45 Anlagen darunter Müllverbrennungen in Krefeld und Weisweiler.

D & H bereite Baureststoffe für das Recycling auf. Bauschutt, Boden- und Baumischabfälle würden in einer Anlage bearbeitet und fachgerecht aufbereitet. Die dadurch gewonnenen Recycling-Baustoffe vermarkte das Unternehmen als Sekundärrohstoff im Straßenbau, berichteten die Verantwortlichen gestern.

Pierre Vincent, Kerstin Abraham und und Reinhard Van Vlodrop (von links) gaben gestern der Kauf zweier Unternehmen bekannt. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Als Expertin für Entsorgungs- und Logistikaufgaben sei die Jochims Transport GmbH Partner von Unternehmen aus den Geschäftsbereichen Abbruch/Rückbau, Sanierung, Tiefbau und Kanalbau sowie Garten- und Landschaftsbau. Mit etwa 70 Sattelkippern bediene das Unternehmen Baustellen in ganz Nordrhein-Westfalen. Ein wesentlicher Teil der Flotte werde über den Firmenhauptsitz in Kerken gesteuert, weitere über den Standort der D & H Baustoff Verwertung und einen Standort in Bochum, informierte die EGN weiter.

Der Unternehmensverbund aus zwei rechtlich selbständigen Unternehmen biete durch die enge Verzahnung von Logistik, Aufbereitung/Verwertung, Vermarktung und Handel für ihre Kunden Full-Service-Pakete an. Beide Unternehmen seien seit Mitte der 1990er Jahre aktiv und arbeiteten seit vielen Jahren erfolgreich zusammen. Die EGN Logistik- und Anlagenstandorte konzentrierten sich bisher auf die Kreise Viersen, Neuss, Düren, Aachen und Heinsberg sowie auf die Städte Krefeld, Düsseldorf und Köln. Im Gebiet nördlich der Autobahn 40, also in den Kreisen Kleve, Wesel und dem angrenzenden Ruhrgebiet, gab es bisher keine eigenen Stützpunkte. Das ändert sich nun mit dem Erwerb der beiden Unternehmen

Die Akquisition im Bereich der Bauschutt- und Bodenaufbereitung - einem stetig wachsenden Geschäftsfeld - ergänze das Portfolio der EGN optimal, erklärte Kerstin Abraham. „Wir legen bei all unseren Entsorgungsfragen größten Wert auf Effizienz, schnelle Umsetzung und maximale Sicherheit. Das können wir durch die regionale Erweiterung in die Kreise Kleve und Wesel hinein nun auch dort gewährleisten“, heben Reinhard Van Vlodrop und Pierre Vincent hervor.

„In unserer gesamten Entsorgungsregion können wir nun noch besser Verwertungs- und Transportkapazitäten im Bereich von Bauschutt, Boden und Baumischabfall anbieten. Die erworbenen Anlagen und Transportkapazitäten sowie Standorte ergänzen unser bisheriges Leistungsspektrum optimal“, sagte Vincent.