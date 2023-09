Bezirksvertretung Ost CDU für mehr Sicherheit am Elfrather See-Ufer

Kritisiert wird die Neugestaltung der Uferböschung im Hundefreilaufgebiet mit großen Wasserbausteinen und Natursteinsplitt. Zwischen den Steinen, die zum Teil wackeln, bleiben die Hunde mit den Pfoten stecken, rutschen durch den Split weg und verletzten sich. Auch beim Sprung ins kühle Nass drohen die Tiere jetzt auf Steinen zu landen, die im Wasser des Uferbereichs abgelegt sind. „Wieso wurde im Bereich der Hundewiese am Elfrather See die Böschung so verändert, so dass Hunde nicht mehr über die Böschung in den Elfrather See laufen können?“, fragt Walter Kienen, Sprecher der BZV Ost. Außerdem interessiert ihn, ob eine andere Herrichtung möglich ist, um den Tieren den Zugang zu erleichtern. Die Anfrage wird am 19. September diskutiert.