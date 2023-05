Neuartiger Deckel „Eeasy Lid“ – US-Erfindung feiert Europa-Premiere in Krefeld

Eine Erfindung aus Amerika hat am Donnerstag Europapremiere in Krefeld gefeiert: Der Eeasy Lid, ein neuartiger Deckel für Konservengläser, soll vom Niederrhein aus seinen Siegeszug in Deutschland starten. Der Deckel verspricht müheloses Öffnen ohne Kraftanstrengung oder die bekannten Hilfsmittel wie Schlagen auf den Rand oder das Stechen eines Loches in die Mitte des Deckels. Bei „Eeasy Lid“ befindet sich in der Mitte eine Erhebung – drückt man sie, lässt sich der Deckel mühelos aufschrauben. Bei Edeka kommt er bei einer Eigenmarke zum Einsatz. Das Marktpotenzial soll immens sein: Nach Eeasy-Lid-Angaben hat die Hälfte der Bevölkerung Probleme, Einmachgläser zu öffnen.