Älteste Rotkreuzschwester in Krefeld : Edith Schroer ist 97 Jahre alt

Krefeld Schwester Edith hatte den Ruf, eine äußerst genaue, aber stets gerechte Stationsschwester zu sein. Sie ist das älteste Mitglied der DRK-Schwesternschaft.

Geboren wurde Schwester Edith am 25. Juli 1924 in Bottrop, sie hatte vier Brüder und eine Schwester. In die DRK-Schwesternschaft Krefeld trat sie am 1. April 1943 ein und machte ihre Ausbildung an der staatlich anerkannten Krankenpflegeschule der damals „Städtischen Krankenanstalten“ in Krefeld. Als Schülerin durchlief sie verschiedene Fachabteilungen in der Medizinischen und der Chirurgischen Klinik, ihr Examen legte sie am 18. September 1945 ab. Danach wurde sie Zweitschwester auf der Station M4, im Oktober 1954 wurde sie Stationsschwester und blieb dort 30 Jahre in dieser Funktion.