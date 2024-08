Krefelder erforschen Einsatz von Wasserstoff Warum die Edelstahlwerke Krefeld der Zeit 60 Jahre voraus sind

Krefeld · Im Jahr 1964 installierten die Deutschen Edelstahlwerke in Krefeld mit dem ersten Lichtbogenofen eine Technologie, die in Zeiten des Klimawandels neuen Auftrieb erhält. Was am Standort Krefeld passiert.

16.08.2024 , 07:00 Uhr

Die Deutschen Edelstahlwerke hinter Tor 1 an der Gladbacher Straße setzen seit 60 Jahren auf den Einsatz von Lichtbogenöfen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)