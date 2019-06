Lebensmittelhandel : Edekas Rekordinvest an der Glockenspitz

Der Umbau ist noch im Gange: Fünf Kassen stehen zukünftig für die Kunden in der Edeka-Filiale Glockenspitz zur Verfügung. RP-foto: TL. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld In keinen der von der Tengelmann-Gruppe übernommenen früheren Kaiser’s Märkte hat die Edeka Handelsgesellschaft Rhein Ruhr mehr investiert als in den Krefelder Standort an der Glockenspitz.

Die Übernahmeschlacht für die rund 400 Kaiser’s-Filialen in Deutschland liegt rund drei Jahre zurück. Die Handelsgesellschaft Edeka ging daraus als Sieger hervor. Bis Mai dieses Jahres führte der neue Eigentümer die Geschäfte am Glockenspitz unter dem alten Kaiser’s-Logo weiter. Dann startete eine neue Zeit. Der Markt wurde zur Baustelle, auf der in der Spitze 55 Handwerker gleichzeitig ihrer Arbeit nachgingen. Jetzt sind sie in der Schlussphase. Am Dienstag, 9. Juli, um 7 Uhr eröffnen Marktleiter Michael Hauser und Bezirksleiter Markus Irkens mit allen übernommenen Beschäftigten die rundum erneuerte Filiale.

„In keinen unserer 39 übernommenen Märkte an Rhein und Ruhr haben wir mehr investiert als in den Standort Krefeld“, sagte Irkens am Freitag. 3,6 Millionen Euro habe die Handelsgesellschaft in den neuen Markt gesteckt. Zukünftig würden auf den knapp 1200 Quadratmetern Fläche etwa 15.000 Artikel zum Kauf angeboten. Das seien rund doppelt so viele wie zuvor. Auch die Zahl der Mitarbeiter wachse von den 28 früheren Kaiser’s-Kräften auf rund 50 Beschäftigte, informierte der Bezirksleiter.

Info Edeka sucht Aushilfen für die neue Filiale Die Edeka Handelsgesellschaft betreibt die Filiale Glockenspitz selbst und sucht noch Aushilfen zum Wareneinräumen und Bedienkräfte für die Wurst-, Fleisch- und Käseabteilung. Die Krefelder Filiale ist die vorletzte von 39 an Rhein Ruhr, deren Modernisierung jetzt abgeschlossen ist.

Edeka macht seine Filiale zum Einzelhandelsdrehpunkt an der Glockenspitz. Eine Mall führt durch den Markt direkt auf den rückwärtig platzierten Parkplatz von Aldi und den Drogeriemarkt dm. „Ein Umparken werde unnötig“, sagte der Marktleiter Hauser. Etwa 70 Stellplätze stelle Edeka zur Verfügung. In Kürze werde der Parkplatz hergerichtet, die verbreiterten Parkbuchten neu eingezeichnet.

Im Innern der neuen Edeka-Filiale bestimmten Hochglanzdecken und Fliesen in Holzoptik den ersten Eindruck. „Aus Erfahrung wissen wir, dass die Kunden den Eindruck haben, die Decken wären höher“, sagte Irkens. Das sei aber eine optische Täuschung. Real sind allerdings die energetischen Verbesserungen. Alle Kühlschränke und -truhen verfügten über ressourcenschonende CO 2 -Technik, die gleichzeitig der Wärmerückgewinnung für Warmwasser dienten. Hinzu kämen eine neue energieeffiziente Heizungsanlage, LED-Beleuchtung und gedämmte Fassaden.

Prunkstück der neuen Einrichtung ist die 15 Meter breite Bedientheke für Fleisch, Wurst und Käse. Frischer Fisch hingegen zähle nicht zum Sortiment, informierte Hauser. Auch die übrige Einrichtung wie Regale und Leergutautomat seien neu. An der „Heißen Theke“ bietet Edeka einen täglich wechselnden Mittagstisch zum Mitnehmen. Alternativ liefert die Sushi Bar Eat Happy japanische Spezialitäten. Ferner existiert eine Salatbar mit frischen Speisen. Einen Monat nach der Eröffnung will Edeka auch Dry-Aged-Beef anbieten.