Krefeld : EC-Karte gestohlen: Trickbetrüger gesucht

Krefeld Die Polizei fahndet ab sofort mit einem Bild nach einen Trickbetrüger, der am Vormittag des 26. Oktober 2017 einer Seniorin in Fischeln die Geldbörse samt EC-Karte entwendet hat. Noch am selben Tag hatte er versucht, mit der Karte Geld abzuheben. Auf richterlichen Beschluss sucht die Polizei Krefeld nun mit einem Bild aus der Überwachungskamera der Bank nach dem Tatverdächtigen. Es war gegen 11 Uhr, als der Täter am 26. Oktober 2017 an der Wohnungstür an der Eichhornstraße der damals 87-Jährigen klingelte. Der Mann erklärte, dass er die Heizkörper entlüften müsse. Als er wieder gegangen war, fiel der Seniorin auf, dass ihre Geldbörse nicht mehr da war. Kurze Zeit später hat ein Mann mehrfach erfolglos versucht, mit der zuvor gestohlenen EC-Karte Geld vom Konto der 87-Jährigen abzuheben. Die Überwachungskamera der Bank auf der Königstraße hat den Täter dabei gefilmt. Der Gesuchte ist 30 bis 35 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und von kräftiger bis dicker Statur. Er trug mittelblonde, kurze Haare und sprach akzentfreies Deutsch.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter Ruf 02151 6340 oder per E-Mail unter " hinweise.krefeld@polizei.nrw.de" entgegen.

(jon)