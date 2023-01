Entwurf für Bebauungsplan Durchbruch für „Rheinblick“

Es ist fast historisch: Die Weichen für das ambitionierte Wohnprojekt Rheinblick in Uerdingen sind gestellt. Das mehr als zehnjährige Ringen, das Projekt rechtssicher und ohne Behinderungen für den benachbarten Chempark zu planen, ist erfolgreich abgeschlossen. Der Chempark trägt das Konzept mit – damit ist der Weg für konkrete Bauanträge im Wesentlichen frei. „Rheinblick ist für die Gesamtstadt ein großer Wurf“, sagte Planungsdezernent Marcus Beyer, als er am Montag Details zu dem mehr als 800 Seiten umfassenden B-Plan-Entwurf erläuterte, „Krefeld rückt näher an den Rhein.“ Der exklusive Wohnraum und die völlige Neugestaltung des Rheinufers werden weit in die Region ausstrahlen.