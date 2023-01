Deutschland sucht den Superstar 2023 Krefelder stellt sich Dieter Bohlen bei DSDS

Für Kyle Jerz geht es in dieser Show nicht um eine Reise nach Mallorca oder Thailand, die mit dem Einzug in den Recall einhergeht. Für den 23-Jährigen geht es darum, seinen Traum von einer Karriere im Musikbusiness zu erfüllen – doch damit ist er nicht allein. Am Samstag, 28. Januar, können die Zuschauer der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ am Bildschirm verfolgen, wie elf weitere Teilnehmer in den Wettbewerb um den Titel „Deutschlands Superstar“ einsteigen. Ob der junge Krefelder zu den wenigen talentierten Kandidaten zählt und eine echte Chance hat, oder sich eher in die Riege der Blender und Poser einreihen wird, bleibt abzuwarten.